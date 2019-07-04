Иногда они возвращаются

45% россиян получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились, треть из них согласилась. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 экономически активных россиян, имеющих опыт работы.

На вопрос: «Согласитесь ли вы вернуться на прежнее место работы, если вам поступит такое предложение?», — 26% сотрудников ответили утвердительно. Женщины более лояльны прошлому месту работы: 30% вернулись бы в прежнюю компанию, среди мужчин таковых лишь 23%. Чем выше уровень дохода, тем меньше респондентов привлекает перспектива вернуться на старое место: 33% среди респондентов с зарплатой до 30000 руб. и 23% среди граждан с доходом более 80000 руб.

Называя решающие факторы для возвращения, большинство указало зарплату (53%). Повышение в должности, смену руководства и перспективы развития назвали вескими причинами для возвращения на прежнюю работу по 6%.

От желаний к действительности: по данным Superjob 45% россиян получали предложение вернуться на прежнее место работы — 16% соглашались, 29% отказывались.

Женщинам предлагают вернуться чаще: 48% против 43% среди мужчин. Среди россиян до 34 лет больше всего тех, кто отказывался вернуться на старое место работы (33%).

Все решают деньги: наиболее популярная причина, по которой сотрудники принимают или отклоняют предложения работодателя вернуться, — размер заработной платы.

Большинство сотрудников, принявших предложение вернуться на старое место работы, говорят, что достойная зарплата — основная причина, по которой они вернулись в компанию (27%). На втором месте — интерес к работе и хороший коллектив (по 8%). Работа рядом с домом и предложение другой должности мотивировали вернуться по 6% респондентов. Стабильность компании (4%), улучшение условий работы и признание руководства (по 3%) также мотивировали бывших сотрудников вернуться в компанию.

Сотрудники, отклонившие предложение вернуться, чаще всего отказывали бывшим работодателям по причине маленькой зарплаты (35%). 11% посчитали, что возврат к прежней работе — это шаг назад. Принципа не возвращаться придерживаются 9%. Среди причин отказа у респондентов также были смена места жительства и наличие новой достойной работы (по 7%). Разногласия с руководством останавливали 5% россиян. График работы не позволил вернуться в прежнюю компанию 4% россиян.

По сравнению с аналогичным исследованием Superjob, проведенным в 2016 году, число сотрудников, желающих вернуться в компанию, из которой уволились, чуть снизилось: 30% 3 года назад и 26% сегодня, а вот количество россиян, получавших предложение вернуться на прежнее место работы, возросло: 39% 3 года назад и 45% сегодня.