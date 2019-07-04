S7 открывает прямые рейсы в Даламан

S7 открывает с 6 июля 2019 года прямые регулярные рейсы из Москвы в Даламан (Турция).

Полеты будут выполняться каждую субботу. Вылет из аэропорта Домодедово в 06:10, прилет в Даламан в 10:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 11:00 и прилетает в Москву в 14:45. Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных самолетах Airbus A320.

«Мы рады предложить нашим пассажирам больше возможностей для путешествий в Турцию: к рейсу в Анталью этим летом добавляются прямые перелеты в Даламан, откуда удобно добираться до популярных курортов Мармарис и Фетхие. Благодаря прекрасному ландшафту и чистейшей морской воде, Средиземноморское побережье Турции можно смело назвать местным Лазурным берегом. Направление будет интересно для семейного отпуска: пляжный отдых здесь можно сочетать с активными спортивными развлечениями», – говорит Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group.

Возможности для активного отдыха включают рафтинг по реке Даламан, дайвинг в районе Изтузу и, конечно, яхтинг – лучший способ добраться до живописных бухт, окруженных скалами и недоступных с берега.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).