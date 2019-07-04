Готовый бизнес дешевеет все больше. В Иркутске его средняя стоимость снизилась до 2,45 млн рублей

Иркутск вошел в первую десятку крупнейших городов по доступности готового бизнеса во II квартале 2019 года: он продавался в среднем за 2,45 млн рублей, что на 2% дешевле, чем годом ранее – такие данные получили эксперты Авито.

Спрос[1] на покупку готового бизнеса в России вырос на 6%, а предложение - более чем на четверть (+27%). В среднем по России стоимость покупки готового предприятия снизилась на 8% и составляет 3,05 млн рублей.

Рейтинг городов по доступности готового бизнеса во II квартале и изменение цены за год

Город Средняя цена, рублей Динамика Место по динамике 1 Ульяновск 1 118 000 -23% 19 2 Омск 1 721 000 -5% 11 3 Ижевск 1 772 000 -6% 12 4 Челябинск 1 906 000 -7% 14 5 Нижний Новгород 2 188 000 -15% 15 6 Волгоград 2 198 000 -16% 16 7 Екатеринбург 2 265 000 -23% 20 8 Санкт-Петербург 2 375 000 -25% 23 9 Пермь 2 416 000 7% 7 10 Иркутск 2 446 000 -2% 9 11 Воронеж 2 507 000 37% 1 12 Саратов 2 531 000 -24% 21 13 Краснодар 2 591 000 -21% 17 14 Барнаул 2 728 000 23% 4 15 Красноярск 2 773 000 -3% 10 16 Тюмень 2 873 000 -25% 22 17 Новосибирск 2 938 000 -21% 18 18 Тольятти 3 010 000 35% 2 19 Уфа 3 083 000 -6% 13 20 Казань 3 174 000 32% 3 21 Самара 3 916 000 8% 6 22 Ростов-на-Дону 4 067 000 16% 5 23 Москва 4 136 000 1% 8 Вся Россия 3 051 000 -8%

Как и годом ранее, пользователей Авито в Иркутске больше всего интересовало приобретение компаний из сфер торговли, услуг и общепита – на них пришлось 33%, 30% и 17% запросов контактов соответственно. Сельское хозяйство, индустрия развлечений и строительство, как и прежде, пользуются наименьшим спросом.

Средняя цена разных видов готового бизнеса на Авито, Иркутск, II квартал 2019, изменение за год

Вид готового бизнеса Средняя цена, рублей Динамика Сельское хозяйство 6 649 000 -74% Строительство 5 306 000 -23% Производство 4 629 000 -13% Другое 3 666 000 -2% Сфера услуг 2 633 000 58% Развлечения 2 614 000 112% Общественное питание 2 097 000 0% Торговля 1 460 000 -24% Интернет-магазин 68 000 -52%

[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.