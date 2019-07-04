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Готовый бизнес дешевеет все больше. В Иркутске его средняя стоимость снизилась до 2,45 млн рублей

4 июля 2019

Иркутск вошел в первую десятку крупнейших городов по доступности готового бизнеса во II квартале 2019 года: он продавался в среднем за 2,45 млн рублей, что на 2% дешевле, чем годом ранее – такие данные получили эксперты Авито.

Спрос[1] на покупку готового бизнеса в России вырос на 6%, а предложение - более чем на четверть (+27%). В среднем по России стоимость покупки готового предприятия снизилась на 8% и составляет 3,05 млн рублей.

Рейтинг городов по доступности готового бизнеса во II квартале и изменение цены за год

 

Город

Средняя цена, рублей

Динамика

Место по динамике

1

Ульяновск

1 118 000

-23%

19

2

Омск

1 721 000

-5%

11

3

Ижевск

1 772 000

-6%

12

4

Челябинск

1 906 000

-7%

14

5

Нижний Новгород

2 188 000

-15%

15

6

Волгоград

2 198 000

-16%

16

7

Екатеринбург

2 265 000

-23%

20

8

Санкт-Петербург

2 375 000

-25%

23

9

Пермь

2 416 000

7%

7

10

Иркутск

2 446 000

-2%

9

11

Воронеж

2 507 000

37%

1

12

Саратов

2 531 000

-24%

21

13

Краснодар

2 591 000

-21%

17

14

Барнаул

2 728 000

23%

4

15

Красноярск

2 773 000

-3%

10

16

Тюмень

2 873 000

-25%

22

17

Новосибирск

2 938 000

-21%

18

18

Тольятти

3 010 000

35%

2

19

Уфа

3 083 000

-6%

13

20

Казань

3 174 000

32%

3

21

Самара

3 916 000

8%

6

22

Ростов-на-Дону

4 067 000

16%

5

23

Москва

4 136 000

1%

8
 

Вся Россия

3 051 000

-8%

  
 

Как и годом ранее, пользователей Авито в Иркутске больше всего интересовало приобретение компаний из сфер торговли, услуг и общепита – на них пришлось 33%, 30% и 17% запросов контактов соответственно. Сельское хозяйство, индустрия развлечений и строительство, как и прежде, пользуются наименьшим спросом.

Средняя цена разных видов готового бизнеса на Авито, Иркутск, II квартал 2019, изменение за год

Вид готового бизнеса

Средняя цена, рублей

Динамика

Сельское хозяйство

6 649 000

-74%

Строительство

5 306 000

-23%

Производство

4 629 000

-13%

Другое

3 666 000

-2%

Сфера услуг

2 633 000

58%

Развлечения

2 614 000

112%

Общественное питание

2 097 000

0%

Торговля

1 460 000

-24%

Интернет-магазин

68 000

-52%
 

[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.


/ СИА /
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