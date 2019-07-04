Готовый бизнес дешевеет все больше. В Иркутске его средняя стоимость снизилась до 2,45 млн рублей

Иркутск вошел в первую десятку крупнейших городов по доступности готового бизнеса во II квартале 2019 года: он продавался в среднем за 2,45 млн рублей, что на 2% дешевле, чем годом ранее – такие данные получили эксперты Авито.
Спрос[1] на покупку готового бизнеса в России вырос на 6%, а предложение - более чем на четверть (+27%). В среднем по России стоимость покупки готового предприятия снизилась на 8% и составляет 3,05 млн рублей.
Рейтинг городов по доступности готового бизнеса во II квартале и изменение цены за год
|
Город
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика
|
Место по динамике
|
1
|
Ульяновск
|
1 118 000
|
-23%
|
19
|
2
|
Омск
|
1 721 000
|
-5%
|
11
|
3
|
Ижевск
|
1 772 000
|
-6%
|
12
|
4
|
Челябинск
|
1 906 000
|
-7%
|
14
|
5
|
Нижний Новгород
|
2 188 000
|
-15%
|
15
|
6
|
Волгоград
|
2 198 000
|
-16%
|
16
|
7
|
Екатеринбург
|
2 265 000
|
-23%
|
20
|
8
|
Санкт-Петербург
|
2 375 000
|
-25%
|
23
|
9
|
Пермь
|
2 416 000
|
7%
|
7
|
10
|
Иркутск
|
2 446 000
|
-2%
|
9
|
11
|
Воронеж
|
2 507 000
|
37%
|
1
|
12
|
Саратов
|
2 531 000
|
-24%
|
21
|
13
|
Краснодар
|
2 591 000
|
-21%
|
17
|
14
|
Барнаул
|
2 728 000
|
23%
|
4
|
15
|
Красноярск
|
2 773 000
|
-3%
|
10
|
16
|
Тюмень
|
2 873 000
|
-25%
|
22
|
17
|
Новосибирск
|
2 938 000
|
-21%
|
18
|
18
|
Тольятти
|
3 010 000
|
35%
|
2
|
19
|
Уфа
|
3 083 000
|
-6%
|
13
|
20
|
Казань
|
3 174 000
|
32%
|
3
|
21
|
Самара
|
3 916 000
|
8%
|
6
|
22
|
Ростов-на-Дону
|
4 067 000
|
16%
|
5
|
23
|
Москва
|
4 136 000
|
1%
|
8
|
Вся Россия
|
3 051 000
|
-8%
Как и годом ранее, пользователей Авито в Иркутске больше всего интересовало приобретение компаний из сфер торговли, услуг и общепита – на них пришлось 33%, 30% и 17% запросов контактов соответственно. Сельское хозяйство, индустрия развлечений и строительство, как и прежде, пользуются наименьшим спросом.
Средняя цена разных видов готового бизнеса на Авито, Иркутск, II квартал 2019, изменение за год
|
Вид готового бизнеса
|
Средняя цена, рублей
|
Динамика
|
Сельское хозяйство
|
6 649 000
|
-74%
|
Строительство
|
5 306 000
|
-23%
|
Производство
|
4 629 000
|
-13%
|
Другое
|
3 666 000
|
-2%
|
Сфера услуг
|
2 633 000
|
58%
|
Развлечения
|
2 614 000
|
112%
|
Общественное питание
|
2 097 000
|
0%
|
Торговля
|
1 460 000
|
-24%
|
Интернет-магазин
|
68 000
|
-52%
[1] По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.