Анастасия Бычкова: «Косметология превращается из эстетической в медицинскую дисциплину»

Пленарная дискуссия «Группы риска: что можно, а что нельзя» в рамках биеналле «Сияние Байкала» – это первый шаг разработки регламента и повышения качества жизни пациентов с социально-значимыми заболеваниями, уверена главный косметолог Министерства здравоохранения Удмуртской республики, президент профессиональной Ассоциации «Секция эстетической медицины» Наталья Бычкова. В интервью порталу SIA.RU она рассказала, почему поддерживает инициативу Байкальской ассоциации, и почему эта тема сегодня крайне важна для косметологов:

– ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатит… Группа пациентов с социально-значимыми заболеваниями чрезвычайно неоднородна. Каждый человек имеет право на получение профессиональной помощи врача–косметолога, и любая дискриминация в этом вопросе недопустима.

Касаясь темы дискуссии «Группы риска: что можно, что нельзя», я хотела бы отметить несколько ключевых моментов.

Первый момент касается безопасности пациентов, которые обладают этими заболеваниями. По моему мнению, самый простой и понятный путь решения вопроса – это получение заключения от лечащего врача пациента о возможности проведения косметологических процедур. Лечащий врач хорошо знает и патологию, и клиническую ситуацию.

Второй момент касается безопасности врача. Мы в своем регионе провели много подобных междисциплинарных мероприятий. Это междисциплинарные конференции, семинары, круглые столы, клинические разборы допущенных ошибок, составление правил и регламентов, как должен действовать врач-косметолог при аварийной ситуации. По сути это регламент стандартных операционных процедур, который должен быть в каждом медицинском учреждении, государственном или негосударственном не принципиально, в том числе и в косметологических клиниках. У кого до сих пор этого нет, это надо сделать. Это не требует больших затрат и достаточно просто решается.

Третий момент связан с возможностью использования конкретных препаратов и конкретных методик у пациентов с социально-значимыми заболеваниями. Эти вопросы регламентируются либо инструкцией к препарату, где приведены все показания и противопоказания, либо инструкцией к оборудованию. Эти ограничения относительны, их не очень много.

Я считаю, что большая часть пациентов с социально-значимыми заболеваниями имеют право получать косметологическую помощь и радоваться своему отражению в зеркале.

Замечу, что всегда присутствуют страхи, опасения, фобии, в том числе и в профессиональных сообществах. В практике встречаются врачи, которые обладая узкими профессиональными компетенциями, не расширяют свой кругозор, стараются действовать методом запретов. Роль профессиональных ассоциаций в том и состоит, чтобы бороться с невежеством, приглашать и проводить междисциплинарные мероприятия. В регионах, где специалисты объединены в профессиональные сообщества, страхи снижаются быстро и легко, но, к сожалению, есть регионы, где специалисты разрозненны, каждый работает сам по себе, где нет образовательной инициативы.

Именно такие шаги, которые предприняты на «Сиянии Байкала», по созданию понятного алгоритма, регламента, протокола оказания помощи пациентам с социально-значимыми заболеваниями – это способ помочь и пациентам, и врачам.

Историю медицины делают потрясающие люди, гуманисты. Это касается и косметологии. Благодаря таким людям, как Эльмира Евгеньевна (ред. – Сатардинова Э. Е., руководитель ГК «Сатэль») косметология из эстетической дисциплины превращается в медицинскую. Мир стремительно меняется, и мы должны соответствовать этим изменениям.