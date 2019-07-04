«Никакой второй волны паводков мы не ждем»

Ливневые дожди, которые прогнозируются в Иркутской области в ближайшее время, не приведут ко второй волне паводка. Об этом заявил начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» Азат Насыров.

– На реках Иркутской области обстановка стабильная. Сейчас идет понижение уровня воды от 130 до 390 см. Повсеместно уровни ниже критических значений, в том числе в Тулун. В ближайшее время по территории Иркутской области пройдет холодный фронт, он окажет влияние на ситуацию, связанную с осадками, ждем кратковременные ливневые дожди, но это не повлияет на гидрологическую обстановку. Дожди будут носить кратковременный характер. Никакой второй волны паводков мы не ждем, - подчеркнул Азат Насыров.

Он отметил также, что гидрометцентр сегодня объявил штормовое предупреждение о возможном повышении уровня воды Иркута в Шелеховском районе до отметок 430 – 480 см.

– При составлении прогноза мы даем диапазон возможного повышения воды. 480 см- это максимальная отметка. Уже приняты меры, которые позволят избежать подъема воды до такого значения. С 14.00 сегодняшнего дня и до 6 июля уменьшается сброс воды через плотину Иркутской ГЭС, поэтому подтоплений мы не ожидаем, - отметил Азат Насыров.

Тем временем, начальник ФГБУ «Иркутское УГМС» подчеркнул, в случае изменения ситуации, незамедлительно будут оповещены все службы и органы власти, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.