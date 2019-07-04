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Более 700 звонков поступило на телефон горячей линии Правительства региона

4 июля 2019

За двое суток на горячую линию Правительства региона поступило более 700 обращений от граждан, пострадавших от паводка. Звонивших интересовали вопросы оформления документов, получения денежных компенсаций и гуманитарной помощи.

На вопросы в круглосуточном режиме отвечают 13 сотрудников контакт-центра «Мои Документы».  Точечные проблемы населения, требующие незамедлительного решения, переданы на контроль в Правительство Иркутской области.

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Для людей, оказавшихся в такой сложной ситуации, самое страшное - это неведение. Сотни наших сотрудников мобилизовались и начали оказывать всестороннюю помощь пострадавшим. Кроме пунктов сбора гуманитарной помощи, которые мы организовали в наших центрах, была налажена работа круглосуточной горячей линии, чтобы оперативно предоставлять населению всю необходимую информацию, отметила директор центров «Мои Документы» Иркутской области Анна Милицына.

Напомним, по телефону 8-800-2000-665 можно получить консультацию по социально-правовым вопросам. Специалисты расскажут о мерах социальной поддержки, размерах компенсации и условиях их получения, объяснят, куда обращаться для восстановления документов и за гуманитарной помощью. Телефон работает круглосуточно. Звонок бесплатный, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 

 

 


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