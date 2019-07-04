Более 700 звонков поступило на телефон горячей линии Правительства региона

За двое суток на горячую линию Правительства региона поступило более 700 обращений от граждан, пострадавших от паводка. Звонивших интересовали вопросы оформления документов, получения денежных компенсаций и гуманитарной помощи.
На вопросы в круглосуточном режиме отвечают 13 сотрудников контакт-центра «Мои Документы». Точечные проблемы населения, требующие незамедлительного решения, переданы на контроль в Правительство Иркутской области.
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– Для людей, оказавшихся в такой сложной ситуации, самое страшное - это неведение. Сотни наших сотрудников мобилизовались и начали оказывать всестороннюю помощь пострадавшим. Кроме пунктов сбора гуманитарной помощи, которые мы организовали в наших центрах, была налажена работа круглосуточной горячей линии, чтобы оперативно предоставлять населению всю необходимую информацию, – отметила директор центров «Мои Документы» Иркутской области Анна Милицына.
Напомним, по телефону 8-800-2000-665 можно получить консультацию по социально-правовым вопросам. Специалисты расскажут о мерах социальной поддержки, размерах компенсации и условиях их получения, объяснят, куда обращаться для восстановления документов и за гуманитарной помощью. Телефон работает круглосуточно. Звонок бесплатный, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.