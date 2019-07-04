В Нижнеудинске 271 многоквартирный дом и 77 частных подключены к системе централизованного водоснабжения

В восстановительных работах на объектах жизнеобеспечения в Нижнеудинске работали 24 круглосуточные аварийные бригады коммунальных служб численностью 5-7 человек, 11 мотопомп, 27 автомобилей и 12 единиц спецтехники, предоставленной индивидуальными предпринимателями. Запущены три канализационные насосные станции (КНС), которые находились в зоне затопления. Городская канализация действует в полном объеме. Ремонтно-восстановительные работы проводит ООО «Нижнеудинское коммунальное управление».

После осушения машинного отделения подрусельного водозабора «Транспортный» и подключения электропитания по временной схеме 3 июля водозабор «Транспортный» был запущен для использования воды на технические нужды. Введен в действие подземный водозабор «Свердловский», от которого запитаны микрорайон «Спутник» и часть микрорайона «Экспресс». Сегодня планируется запуск водозабора «Городской» (проведены аварийно-восстановительные работы – сушка и установка сетевых насосов, чистка приемного колодца, энергоснабжение налажено по временной схеме).

Проведено хлорирование магистральных водоводов, включена насосная станция. Продезинфированы внутриквартальные водопроводные сети. Ведутся работы по хлорированию сети центральной части города, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.