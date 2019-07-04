В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реках

В Иркутске введен режим повышенной готовности. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Иркутска. По прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается повышение уровня воды в некоторых реках области.

Как доложила начальник отделов метеопрогнозов ФБГУ Иркутского УМГС Анна Бабанова, ливневые дожди прошли в горах Хамар-Дабана. Несмотря на то, что в Иркутске за последние сутки повышение в Иркуте не зарегистрировано, рост уровня воды наблюдается в поселке Тибельти: на 14.00 повышение там составило 170 см. Критической отметкой уровня воды в реке Иркут в городе Иркутске является 320 см. По словам специалистов, прогнозируемое повышение достигнет отметки 281 см.

– Сегодня стало известно, что возникла угроза подтопления в пригороде Иркутска. Нам нужно четко и объективно оценить ситуацию, продумать все возможные варианты действий, – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Все службы должны работать сейчас в режиме повышенной готовности, согласовано и скоординировано. Важно не создавать панику среди населения. Люди должны понимать, что мы держим ситуацию под контролем.

По словам директора МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Андрея Медведева, повышение уровня воды в Иркуте ожидается не ранее 22.00 – 24.00 4 июля. Все оперативные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности. На 20.00 объявлена полная готовность аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» со сбором всего личного состава, увеличено количество диспетчеров Единой диспетчерской службы Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

В Иркутске в возможную зону подтопления попадают часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта. Сейчас идет активное оповещение населения, в том числе через социальные сети.