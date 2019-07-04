20 КАМАЗов, погрузчики, грейдеры. Иркутск подготовился к подъему воды

Специалисты МКУ г. Иркутска «Безопасный город» ведут постоянный мониторинг уровня воды в Иркуте. В зоне возможного подтопления развернут подвижной пункт управления мэра города.

– В режиме полной готовности – 20 КАМАЗов, погрузчики, грейдеры «Иркутскавтодора», автомобили с громкоговорителями. В случае подъема воды, специалисты начнут объезд садоводств и эвакуацию жителей. Также есть запас песчано-гравийной смеси , – отметил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин.

– Специалисты производят осмотр гидротехнических сооружений. После подтоплений 2016-го года муниципальные предприятия «Водоканал» и «Иркутскавтодор» совместно возвели, усилили и укрепили гидротехническое сооружение. Ежегодно ведется контроль за его состоянием. Готова спецтехника , – рассказал директор МУП «Водоканал» Сергей Пыхтин.

Также ведется адресное оповещение жителей частных домов, находящихся в зоне возможного подтопления.

– Поселок Горького – первый в зоне возможного подтопления. С 12.00 на улицах Веселая и Олонская мы заходим в каждый дом, чтобы предупредить. Обзвонили всех председателей садоводств, оповещаем через социальные сети , – рассказала заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом Татьяна Жичина.

Адресный обход идет в тех районах, которые попадают в зону возможного подтопления. Это часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.