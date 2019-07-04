В Иркутске завершается строительство двух новых школ

В Иркутске завершается строительство школы на 616 мест в микрорайоне Лесной, нового блока на 500 учеников гимназии №25, а также капитальный ремонт зданий школ №№ 8 и 9. Кроме этого, продолжается строительство детского сада на улице Зимней. Ход выполнения работ проверил мэр города Дмитрий Бердников.

– Темпы, сроки – достаточно жесткие. Но график выдерживаем. Где-то даже идем с опережением. На строительстве школ мы уже на финишной прямой. Такие темпы не сказываются на качестве. Эти школы являются образцом современных учебных заведений. , – уточнил мэр.

На строительстве учебного блока гимназии №25 заканчиваются работы по внутренним инженерным коммуникациям, ведутся работы по устройству полов, вентилируемого фасада и отделке, благоустройству территории. Для комфортного пребывания школьников в здании будут спортивный и актовый залы, кабинеты для занятий творчеством, библиотека, столовая, медицинский кабинет. Наряду с учебными кабинетами проектом предусмотрены две игровые комнаты. Также в школе создают необходимые условия для маломобильных групп населения – оборудуют специальным лифтом и подъемниками, местами в актовом зале.

В трехэтажном здании новой школы в микрорайоне Лесной, кроме стандартных помещений, оборудуют плавательный бассейн. На территории школы предусмотрено футбольное поле с беговыми дорожками, а также игровые площадки. Здание оборудуют пандусами для маломобильных групп населения, пассажирским лифтом. На сегодня заканчивают работы по наружным инженерным коммуникациям, отделке внутренних помещений, устанавливают ограждения, благоустраивают территорию, сообщает пресс-служба мэрии.