В центре Иркутске на 4 дня ограничат движение из-за проведения ралли «Шелковый путь-2019»

В связи с подготовкой площади для старта ралли «Шелковый путь-2019» и размещения лагеря гоночных команд ограничено движение личного и общественного транспорта по центральным улицам Иркутска.

С 00.00 4 июля до 13.00 7 июля движение полностью запрещено по ул. Нижняя Набережная от пересечения с ул. Декабрьских событий до пересечения с ул. Сурикова, по ул. Ленина от ул. Нижняя Набережная до ул. Сурикова, по ул. Сухэ-Батора от ул. Нижняя Набережная до ул. Рабочая.

6 июля с 15.00 до 23.00 будет перекрыто движение по ул. Сурикова от переулка Гершевича до ул. Ленина, по ул. Ленина от пересечения с ул. Сурикова до площади графа Сперанского. В это же время будет закрыт проезд с ул. Рабочая на площадь графа Сперанского.

С 00.00 5 июля до 14.00 7 июля будет частично ограничено движение по площади графа Сперанского. 6 июля с 15.00 до 23.00 на время подготовки и проведения торжественного старта ралли площадь графа Сперанского будет полностью перекрыта.

Старт международному ралли «Шелковый путь-2019» будет дан 6 июля в 17.00 на площади графа Сперанского, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.