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В Иркутском районе проводится оповещение населения о подъеме уровня воды 5 июля

4 июля 2019

В Иркутском районе проводится оповещение населения о прогнозируемом 5 июля подъеме уровня воды в реке Иркут. В местах массового пребывания людей размещены памятки о правилах поведения в случае подтопления, с указанием телефонов экстренных служб. Кроме того, организованы подворовые обходы и звуковое оповещение с использованием громкоговорителей. Об этом стало известно на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Иркутского района под председательством первого заместителя Мэра Игоря Жука.

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По данным ФГБУ "Иркутское Управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды" 5 июля на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши Шелеховского района до отметок 430-480 см при критической отметке 480 см.

- Есть высокая вероятность подтопления сел Смоленщина и Максимовщина, дачных товариществ на территории Мамонского муниципального образования, поэтому мы должны быть готовы к возможной чрезвычайной ситуации для оперативного реагирования. Главам поселений, попадающих в зону розлива Иркута, рекомендовано актуализировать списки всех жителей, создать резервы продовольствия и питьевой воды, привести в готовность грузовую и сельскохозяйственную технику, обеспечить надежность сигнала сотовой связи, - отметил Игорь Жук.

В настоящее время проводятся подворовые обходы населения, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.


/ СИА /
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