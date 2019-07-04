Прирост доходов бюджета Иркутской области за пять месяцев 2019 года составил 16%

Объем поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области (за исключением акцизов на нефтепродукты) в январе - мае 2019 года (68 млрд рублей) выше уровня аналогичного периода 2018 года на 9 млрд рублей или 16 процента. При этом больше половины прироста приходится на налог на прибыль организаций.

Прирост доходов бюджета Иркутской области за пять месяцев 2018 года составил 10%

В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают 80%, региональные – 12%, местные – 2% и специальные налоговые режимы – почти 6 процентов. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 44% мобилизованных доходов, и налог на доходы физических лиц – 33 процента. Кроме того, доля имущественных налогов составила 14%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам – 6 процентов.

Платежи налога на прибыль организаций составили 30 млрд рублей, что почти на 7 млрд рублей или 28% выше уровня аналогичного периода 2018 года. При этом прирост поступлений обеспечили предприятия электроэнергетики – около 3 млрд рублей за счет роста реализации электроэнергии и заключения новых договоров. Кроме того, крупнейшим предприятием региона перечислен налог и пени в сумме более 1 млрд рублей по уточненным декларациям за 2015 - 2016 годы. За январь - май 2019 года в консолидированный бюджет Иркутской области поступило почти 23 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Темп роста налога составил 112% (или боле чем на 2 млрд рублей) и опережает темп роста фонда заработной платы за счет применения мер принудительного взыскания и контрольных мероприятий налоговых органов. Также увеличение платежей наблюдается по налогам, исчисляемым по специальным налоговым режимам – на 465 млн рублей или 12%, по налогу на добычу полезных ископаемых – на 72 млн рублей или 18%, по акцизам – на 15 млн рублей или почти на 2 процента.

Вместе с тем, снизились поступления по налогу на имущество организаций на 195 млн рублей или почти на 3%, что, главным образом, объясняется представлением налогоплательщиками деклараций с уменьшением начисленных сумм по перечисленному в 2018 году налогу на движимое имущество, которое в 2017 году являлось льготируемым.

Объем мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований в январе - мае 2019 года составил почти 11 млрд рублей, что на 1 млрд рублей или почти 10% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 862 млн рублей или 14%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 155 млн рублей или 17% и налогу на имущество физических лиц – на 22 млн рублей или 16 процентов.