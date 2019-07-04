Цена золотых приисков на Авито доходит до 1,1 миллиарда рублей

Весна и лето – горячая пора для российские золотоискателей. Все желающие могут приобщиться к этому нелегкому, но захватывающему делу. Готовый бизнес по добыче золота представлен на Авито – чаще всего это участки на Дальнем Востоке.

Всего за 100 млн рублей можно стать хозяином месторождения рудного золота с лицензией как на добычу, так и на разведку до 2020 года с возможностью продления. Участок площадью 41 кв. км. расположен в четырех километрах западнее города Ивдeль в Cвepдлoвcкoй oблacти. По словам автора объявления, запасы по россыпи достигают 400 килограммов.

Еще одно дальневосточное месторождение россыпного золота продается в Тындинском районе Амурской области за 70 млн рублей. В 20 километрах от него расположена станция Ларба Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Также в Тындинском и Зейском районах Амурской области продаются три участка с запасами по 250, 702 и 216 килограммов с лицензией до 2030 года.

В Якутии и Амурской области продаются два участка по цене 35 млн рублей и 7,5 млн рублей соответственно.

Для самых честолюбивых старателей существует самое дорогое на Авито предложение, которое включает в себя рабочий поселок и склад горюче-смазочных материалов. За 1,1 млрд рублей продаются месторождения россыпного золота в Ульчском районе Хабаровского края на расстоянии 140 км от поселка Киселевка. Месторождения находятся на пяти лицензионных участках. Их запасы составляют 3 110,6 килограмма. Поисковые и геологоразведочные работы были произведены АО старателей «Дальневосточные ресурсы».