Аналитики рассказали, стоит ли вкладываться в криптовалюту в 2019 году

Аналитики Юнитраст Кэпитал провели анализ криптовалютного рынка и оценили риски вложения в биткоин и его аналоги в краткосрочной перспективе.

К сентябрю 2017 года биткоин, невиданными темпами набиравший популярность среди непрофильных инвесторов по всему миру, находился в зените своей славы. Однако за взрывным ростом до $20 000 за биткоин последовало стремительное падение, на своем пике достигшее 80% ($3 200). В 2019 году курс биткоина снова пошел вверх, тем не менее эксперты не дают прогнозов, насколько продолжительным будет этот рост.

Специалисты фондового рынка считают, что причиной нового скачка стал интерес инвесторов, у которых появились свободные деньги. Эти средства активно вкладываются в потенциально высоколиквидные активы, которые, однако, в настоящее время стоят достаточно дешево. Конечно, подобный шаг достаточно рискован, однако те, кто правильно продумает стратегию покупки и продажи криптовалют на пиках спроса, сможет рассчитывать на доходы, сопоставимые с полученными венчурными инвесторами в середине 2017 года.

Согласно наблюдениям Юнитраст Кэпитал, курс криптовалюты возрастал каждый раз, когда на мировом рынке происходили события, способные погрузить финансовые рынки в состояние неопределенности. Как пример, к таким событиям можно отнести референдум в Греции о принятии программы финансовой помощи, а также Brexit – выход Великобритании из Европейского Союза. В свою очередь, биткоин выступал здесь в роли золота — не предрасположенного к инфляции или девальвации актива.

"За взрывным ростом курса всегда следует неизбежное падение – это закон мировой экономики в целом и фондовых рынков в частности. Если не последует обострения ситуация в Персидском заливе, которое вызовет вооруженный конфликт между США и Ираном, и, следовательно, неизбежный рост цен на нефть на мировых рынках, биткоин будет расти как минимум в течение ближайших полугода. Это не значит, что следует сбрасывать другие активы и вкладываться в криптовалюту. В любом случае она остается уделом венчурных инвесторов. Однако риски в операциях с криптовалютой в течение ближайших полугода я бы оценил как незначительные. Потенциальные выгоды же от второй волны спроса на биткоин просто огромны", - заключает главный эксперт по фондовым рынкам Юнитраст Кэпитал.