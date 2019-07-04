Руслан Болотов предложил привлекать сотрудников полиции для контроля за выдачей гуманитарной помощи

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области Руслан Болотов предложил привлекать сотрудников полиции для контроля за выдачей гуманитарной помощи, поступающей в районы Приангарья, пострадавшие от паводков. Такое заявление Руслан Болотов сделал, отвечая на вопрос журналиста о жалобах жителей этих территорий на то, что гуманитарная помощь не всегда попадает действительно нуждающимся людям, сообщается даже о фактах ее перепродажи.

- По жалобам, которые начали поступать от жителей, работают представители силовых структур. Такие факты не должны оставаться без должного реагирования, безусловно, это неприемлемо. Люди переживают непростой период, у многих действительно горе, полная утрата имущества. И тот, кто так поступает с гуманитарной помощью, должен понимать, что реакция будет жесткой. Мы еще проведем ревизию потоков помощи, которые поступают в муниципалитеты, и постараемся максимально привлекать сотрудников полиции для контроля как на пунктах выдачи, так и при сопровождении и передаче груза муниципалитетам, - сказал Руслан Болотов.