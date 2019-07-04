Более 33 млн рублей поступило на счет, открытый для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнения

33 миллиона 128 тысяч 268 рублей поступило на счёт, который был открыт министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области для оказания помощи пострадавшим от паводка. Эти средства позволяют в кратчайшие сроки приобретать для нуждающихся самые необходимые вещи. Так, для них приобретают постельные принадлежности – одеяла, подушки, матрасы и постельное белье.

Реквизиты счета на перечисление денежных средств от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986

КПП 380801001

БИК 042520001

Банк Отделение Иркутск г. Иркутск

р/сч 40302810400004000002

Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000

КБК - 000 0000 0000000 000 510