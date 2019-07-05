Эксперты: Доля новостроек в выдаче ипотеки будет падать, а рефинансирования – расти

Структура выдачи ипотеки меняется: доля квартир, приобретаемых с помощью ипотеки на вторичном рынке, продолжает расти, а доля новостроек – падать. И предпосылок для изменения этой ситуации нет. А вот тема рефинансирования может стать более актуальной на фоне новой волны снижения ставок, рассказали опрошенные SIA.RU банкиры.

Доля новостроек будет падать

Данные, предоставленные ЦБ по Иркутской области, свидетельствуют, что доля ипотеки на новостройки в общем объеме выдачи снижается: если в 2018 году на них приходилось 16%, то в 2019 – только 14%.

В ВТБ в Иркутской области на вторичный рынок приходится 66,8% выдач, что на 12,8% выше аналогичного периода прошлого года, на новостройки – 22,7%. В Байкальском банке Сбербанке доля ипотеки на «вторичку» составляет 77%, на новостройки – 23%, в Иркутском филиале Россельхозбанка – соответственно 70% и 20%, в банке «Открытие» в Иркутской области – 64% и 16%, в Райффайзенбанке на «первичку» приходится 68-75%, на новостройки – 15-17%.

«Доля кредитов на новостройки будет продолжать снижаться, – уверена Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка. – Вторичная недвижимость будет преобладать в новых выдачах, в том числе за счет тех застройщиков, которые уходят с рынка первичного рынка и будут открывать продажи только после ввода дома в эксплуатацию».

По мнению Владимира Чернышева, управляющего банком «Открытие» в Иркутской области, ситуация с выдачами ипотеки на новостройки может измениться в лучшую сторону только при условии повышения активности самих застройщиков.

Но пока таких предпосылок нет. Объемы ввода нового жилья снижаются в ожидании перехода отрасли с 1 июля на новые правила: так в январе-апреле 2019 ввод жилья в России сократился на 3% до 19,6 млн кв. м. Новые проекты девелоперы также не спешат реализовывать, число разрешений на строительство снижается. Пока многие предпочли взять паузу и стараются адаптироваться к новым реалиям.

Доля рефинансирования может вырасти

А вот доля рефинансирования на фоне очередной волны снижения ставок может увеличиться.

«Рефинансирование называли драйвером ипотечного рынка в 2018 году. Хотя в 2019 году спрос на этот продукт снижен, но потребность в рефинансировании у заемщиков сохраняется», – отмечают эксперты Иркутского филиала Россельхозбанка.

В настоящее время доля рефинансирования в общем объеме выдачи в Россельхозбанке составляет 10%, ВТБ – 10,4%, Райффайзенбанке – 10-15%, в «Открытии» – 20%. Напомним, что в годы ипотечного бума, у некоторых банков доля рефинансирования доходила до 35-50%.

«На сегодняшний день интерес клиентов к рефинансированию сохраняется, – отмечает Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области. – По итогам четырех месяцев года банк рефинансировал 190 кредитов на общую сумму 307,8 млн руб».

«Рефинансирование не потеряло актуальности, – уверена Ирина Ярыгова. – Мы ожидаем роста интереса к рефинансированию и повторному рефинансированию по новой программе со ставкой 5,69%. В конце апреля наш банк запустил программу «Расширенное рефинансирование». Она позволяет объединить задолженность по ипотечному и потребительским кредитам, кредитным картам под «ипотечную» ставку».

Владимир Чернышев подтверждает, что рефинансирование – по-прежнему актуальный продукт. Ведь еще относительно недавно, 3-5 лет тому назад, ставки по ипотеке достигали 13-15% годовых, а сейчас большинство игроков выдает кредиты на рефинансирование по ставкам 10-10,2% годовых.