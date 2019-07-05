Сергей Левченко подписал указ о дополнительных выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, по которому отдельные категории граждан, пострадавших в результате паводка в Приангарье, получат дополнительные денежные выплаты. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- В связи с тяжёлыми последствиями паводка в Иркутской области мною принято решение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, а также осуществляющим выращивание сельскохозяйственных культур и содержание домашних животных и птицы на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводка, - сказал Сергей Левченко.

Подписанный Губернатором указ определяет размеры компенсаций вследствие гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы из расчёта 4500 рублей на 1 сотку, но не более 45 тысяч рублей; 50 000 рублей за 1 корову; 25 000 рублей за утрату молодняка КРС, но не более 50000 рублей; за утрату свиней, овец, коз - 5000 рублей, но не более 25 000 рублей; 200 рублей за кроликов и птиц, но не более 2000 рублей.

- Эти средства позволят людям приобрести овощи и картофель, восстановить домашнее поголовье. Поручаю Правительству до 1 августа разработать порядок предоставления выплат. Деньги на новый вид компенсаций будут выделены из областного бюджета, - добавил глава региона.