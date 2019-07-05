В Иркутсую область прибыл Виталий Мутко

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня совершают рабочую поездку по территориям Приангарья, пострадавшим от затопления в результате резкого подъёма уровня воды в левых притоках Ангары.Цель поездки – оценить ущерб, нанесенный стихией жилым домам, объектам инфраструктуры и социальной сферы.

В Чунском районе Виталий Мутко и Сергей Левченко осмотрят один из пострадавших жилых домов. Побывают в школе номер два, где поврежден пищеблок. В этом учебном заведении рекомендовано провести капитальный ремонт. Все корпуса детсада номер девять были затоплены на уровне одного метра. По предварительной оценке, здания дошкольного учреждения ремонтировать нецелесообразно, рекомендуется построить новый детсад.

Там же в Октябрьском гости посетят пункт временного размещения(ПВР) людей, чье жилье пострадало от наводнения или полностью утрачено.

В деревне Казачья Бадарановка Нижнеудинского района необходимо восстановление паромной переправы на автодороге Нижнеудинск – Боровинок - Чуна. Там прервано автомобильное сообщение, поскольку паром затонул, а причальные сооружения разрушены паводком.

В Нижнеудинске вице-премьер и Губернатор побывают на водозаборе, который был полностью затоплен. В планах оценка ущерба в требующих капитального ремонта детском саде номер три и центральной районной больнице.

Также Виталий Мутко и Сергей Левченко осмотрят повреждённые наводнением ФОК «Труд» и один из жилых домов, посетят ПВР в школе-интернате N 26.

Визит в Тулуне зампред российского Правительства и глава региона начнут с посещения ПВР в школе N 1. Затем оценят целесообразность сноса физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпия», возможность восстановления утраченного оборудования стоимостью 30 млн рублей в бассейне «Дельфин». Не останутся без внимания требующий ремонта памятник архитектуры, в котором расположено учреждение дополнительного образования «Кристалл», и детсад «Аленушка», где потоп залил половину первого этажа, подмыл фундамент и полностью уничтожил малые архитектурные формы.

Виталий Мутко и Сергей Левченко осмотрят поврежденные котельную в микрорайоне Жукова, мост через реку Ия, многоквартирный жилой дом на улице Рабочий городок, который был затоплен до второго этажа, побывают на водозаборе «Красный яр». Также в планах посещение палаточного городка МЧС России и проведение оперативного совещания по складывающейся обстановки в населенных пунктах области, оказавшихся в зоне затопления, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.