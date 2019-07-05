МЧС: Дети эвакуированы, запасы питьевой воды зарезервированы, жители предупреждены. Районы Иркутской области готовятся к повышению воды

В ряде районов Иркутской области введен режим «Повышенная готовность» в связи с получением неблагоприятного гидрологического прогноза. Об этом вечером 4 июля сообщила пресс-служба МЧС по Иркутской области.

В Шелеховском районе Иркутской области мэром Максимом Модиным было проведено срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям – 4 июля с 18.00 здесь введен режим «Повышенная готовность» в связи с получением неблагоприятного гидрологического прогноза. В верховьях реки Иркут наблюдается повышение уровня воды. В качестве превентивных мер эвакуировано 7 детских оздоровительных лагерей: «Солнышко», «Солнечный», «Дача-1», «Ромашка», «Черемушки», «Интеллектуал», «Крылатый». Воспитанники детских домов, отдыхающие в них, отправлены автобусами в места проживания, остальных детей забрали родители. Проведено оповещение жителей, проживающих вблизи водного объекта, о прогнозируемом повышении уровня воды и возможной эвакуации. В готовность приведены необходимая техника и пункты временного размещения.

В Иркутске также введен режим повышенной готовности. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутска под председательством мэра города Дмитрия Бердникова.

На 20.00 объявлена полная готовность аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» со сбором всего личного состава, увеличено количество диспетчеров Единой диспетчерской службы Иркутска. На Иркуте выставлен круглосуточный пост мониторинга уровня воды. Для установки подготовлены водоналивные дамбы длиною 66 метров. В «Иркутскавтодоре» подготовлено 7 тысяч мешков с песком, тяжелая техника, в «Иркутсавтотрансе» – автобусы для возможной эвакуации жителей. Утверждены пункты временного размещения – школы, лицеи, курорт «Ангара».

В Иркутске в возможную зону подтопления попадают часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта. Сейчас идет активное оповещение населения, в том числе через социальные сети.

Оповещение организовано также в поселениях Иркутского района. В местах массового пребывания людей размещены памятки о правилах поведения в случае подтопления с указанием телефонов экстренных служб.

«Есть высокая вероятность подтопления сел Смоленщина и Максимовщина, дачных товариществ на территории Мамонского муниципального образования, поэтому мы должны быть готовы к возможной чрезвычайной ситуации для оперативного реагирования. Главам поселений, попадающих в зону розлива Иркута, рекомендовано актуализировать списки всех жителей, создать резервы продовольствия и питьевой воды, привести в готовность грузовую и сельскохозяйственную технику, обеспечить надежность сигнала сотовой связи», - отметил Игорь Жук.

По данным главы Смоленского муниципального образования Олега Козырского, проводятся подворовые обходы населения

Администрацией Мамонского муниципального образования днем 4 июля проведено собрание с председателями СНТ для своевременного оповещения дачников, рассказала глава МО Алена Ткач.

Глава Максимовского муниципального образования Александр Бобков сообщил, что в магазинах села развешаны памятки, проводятся обходы домовладений.