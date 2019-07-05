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ФНС: В Перечень организаторов незаконных азартных игр добавлены 16 компаний

5 июля 2019

Обновлен Перечень лиц, в отношении которых есть сведения об организации и проведении азартных игр с нарушением российского законодательства. В указанный перечень дополнительно включено 16 иностранных организаций.Об этом 4 июля сообщается на сайте ФНС.

Перечень размещен на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Госрегулируемые виды деятельности».

Кредитные организации и платежные агенты обязаны отказать в переводе денег по поручению физического лица в пользу лиц, информация о которых включена в перечень.


/ СИА /
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