В Иркутском районе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

По данным ФГБУ “Иркутское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 5 июля ожидается повышения уровня воды до 430-480 см при критической отметке 480 см.
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В администрации Иркутского района действует оперативный штаб, организовано дежурство руководящего состава. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации мобилизованы все системы муниципальных организаций и организаций, действующих на территории района. Единая дежурно-диспетчерская служба работает в круглосуточно режиме.
Связаться с дежурным можно по телефону 717-112.
Напомним, высокая вероятность подтопления территории из-за подъема воды в реке Иркут существует в селах Смоленщина и Максимовщина, в дачных товариществах Мамонского муниципального образования. В поселениях проведены подворовые обходы для информирования населения, вручены памятки о правилах поведения в случаях подтопления. В готовности находятся пункты временного размещения людей, на случай эвакуации подготовлены школьные автобусы.