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В Иркутском районе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка

5 июля 2019
Режим повышенной готовности введен на территории Иркутского района постановлением Мэра Леонида Фролова. Решение об этом принято в связи с прогнозируемым повышением уровня воды в реке Иркут. Об этом сообщила 4 июля пресс-служба администрации Иркутского района.

По данным ФГБУ “Иркутское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 5 июля ожидается повышения уровня воды до 430-480 см при критической отметке 480 см.

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В администрации Иркутского района действует оперативный штаб, организовано дежурство руководящего состава. Для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации мобилизованы все системы муниципальных организаций и организаций, действующих на территории района. Единая дежурно-диспетчерская служба работает в круглосуточно режиме.

Связаться с дежурным можно по телефону 717-112.

Напомним, высокая вероятность подтопления территории из-за подъема воды в реке Иркут существует в селах Смоленщина и Максимовщина, в дачных товариществах Мамонского муниципального образования. В поселениях проведены подворовые обходы для информирования населения, вручены памятки о правилах поведения в случаях подтопления. В готовности находятся пункты временного размещения людей, на случай эвакуации подготовлены школьные автобусы.


/ СИА /
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