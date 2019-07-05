Средняя зарплата руководителя отдела продаж в Иркутске составляет 83 тыс. рублей в месяц – в 1,6 раза меньше, чем в Москве

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob выяснили, что руководитель отдела продаж в Иркутске в среднем получает 83 000 рублей в месяц, что в 1,6 раза меньше, чем в Москве.

Средняя зарплата московского специалиста составляет 130 000 рублей в месяц, что является самым высоким показателем в стране.

Меньше всего зарабатывают руководители продаж из Улан-Удэ – 75 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход руководителя отдела продаж составляет 82 000 рублей, в Чите – 86 000 рублей, в Санкт-Петербурге – 113 000 рублей в месяц.

Руководитель отдела продаж – профессионал с широким кругом ответственности, с наличием сотрудников в прямом подчинении. От того, насколько качественно выполняет свои обязанности руководитель отдела продаж, на каком уровне развит его профессионализм, зависит величина прибыли предприятия и отсутствие претензий к бренду компании. Хороший специалист должен прекрасно разбираться в специфике своей отрасли и понимать принципы, по которым работают современные каналы сбыта, то есть ему нужно уметь привлечь клиента, наладить с ним сотрудничество и не отпустить старого.

Основные цели, которые стоят перед человеком на данной должности: управление коллективом, обучение нового персонала; стратегический поиск новых потребителей продукции и услуг, работа с ними; управление дебиторской задолженностью; формирование плана продаж, контроль его выполнения; реализация совместно с отделом маркетинга стратегии развития компании. Широта обязанностей руководителя отдела продаж зависит от специфики конкретного предприятия и количества сотрудников. В принципе, у должности большие перспективы, можно «дорасти» до коммерческого директора или даже стать главным управляющим компании либо офиса.