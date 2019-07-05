Уровень воды в Иркуте на 8 часов утра 5 июля поднялся до 432 см при критической отметке 480

Уровень воды в реке Иркут на 8 часов утра 5 июля составляет 432 см при критической отметке 480. Подъем воды останавливается. Об этом заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое проходит под руководством первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Руслана Болотова.

Начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов отметил, что в течение дня продолжится подъём воды, но он будет незначительным. Обстановка стабильная.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в районе Иркутска также произошло увеличение уровня воды. На 8 утра её уровень составил 244 сантиметра при критическом показателе 320 сантиметров. Ситуация находится на постоянном контроле. В ближайшее время ожидается остановка увеличения воды.