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Уровень воды в Иркуте на 8 часов утра 5 июля поднялся до 432 см при критической отметке 480

5 июля 2019

Уровень воды в реке Иркут на 8 часов утра 5 июля составляет 432 см при критической отметке 480. Подъем воды останавливается. Об этом заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое проходит под руководством первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Руслана Болотова.

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Начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов отметил, что в течение дня продолжится подъём воды, но он будет незначительным. Обстановка стабильная.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в районе Иркутска также произошло увеличение уровня воды. На 8 утра её уровень составил 244 сантиметра при критическом показателе 320 сантиметров. Ситуация находится на постоянном контроле. В ближайшее время ожидается остановка увеличения воды.


/ СИА /
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