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Почта России бесплатно доставит гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

5 июля 2019

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.

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К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:

  • Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
  • Моющие и дезинфицирующие средства;
  • Постельное белье;
  • Одежда и обувь;
  • Полотенца, подушки, одеяла;
  • Нескоропортящиеся продукты питания;
  • Мобильные телефоны.

Почта России обращает внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем.  Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:

Иркутское отделение Российского Красного Креста.
664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.


/ СИА /
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Паводок в Иркутской области 2019, последние новости
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