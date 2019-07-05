Почта России бесплатно доставит гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области

С 5 июля посылки с гуманитарной помощью для пострадавших от наводнения в Иркутской области можно направить Почтой России бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Для всех желающих оказать посильную помощь пострадавшим от разрушительного наводнения в Иркутской области Почта России при участии Общественного телевидения России организовала бесплатную пересылку посылок в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.
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К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:
- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
- Моющие и дезинфицирующие средства;
- Постельное белье;
- Одежда и обувь;
- Полотенца, подушки, одеяла;
- Нескоропортящиеся продукты питания;
- Мобильные телефоны.
Почта России обращает внимание, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.
Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:
Иркутское отделение Российского Красного Креста.
664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.