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«Меняемся вместе с вами»: банк «Открытие» объявил о старте масштабной имиджевой кампании

5 июля 2019

Новый слоган бренда «Открытие» - «Надежный банк нашего времени». Слоган имиджевой кампании - «Меняемся вместе с вами». Об этом сообщил журналистам президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.

Рекламная кампания стартует 8 июля на федеральных телеканалах, радио и в диджитал-каналах. Лицом кредитной организации станет известный российский музыкант Василий Вакуленко (Баста).

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Банк «Открытие» будет позиционировать себя как «надежный банк непрерывных улучшений». Основной акцент в стратегии сделан на том, что «Открытие» постоянно меняется к лучшему, совершенствует услуги, продукты и сервисы, чтобы стать более современным и удобным для клиентов.

Стартующая масштабная рекламная кампания – первая после официального завершения санации. Разработка новой стратегии продвижения была необходима для того, чтобы отразить все кардинальные изменения, произошедшие с банком. За полтора года банк перестроил все ключевые процессы, создал команду, обновил бизнес не только банка, но и всех компаний финансовой группы, интегрировал Бинбанк. Банк вышел в прибыль и начал выплачивать дивиденды. Результаты работы банка получили высокую оценку рейтинговых агентств: АКРА, Эксперт РА и Moody’s повысили рейтинг надежности «Открытия», при этом последние - сразу на две ступени.


/ СИА /
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