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Россельхозбанк проводит акцию по ипотеке «Лови момент»

5 июля 2019

Россельхозбанк проводит акцию «Лови момент». Заемщики, оформившие ипотеку в Банке до 20 июля 2019 года, смогут получить потребительский кредит без обеспечения на выгодных условиях. 

В рамках акции ставка по потребительскому кредиту составляет 9,7% годовых* для всех клиентов. Срок подачи заявки - с 01 августа до 30 сентября 2019 года (включительно).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно в отделениях Банка. 

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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