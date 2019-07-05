Россельхозбанк проводит акцию по ипотеке «Лови момент»

Россельхозбанк проводит акцию «Лови момент». Заемщики, оформившие ипотеку в Банке до 20 июля 2019 года, смогут получить потребительский кредит без обеспечения на выгодных условиях.

В рамках акции ставка по потребительскому кредиту составляет 9,7% годовых* для всех клиентов. Срок подачи заявки - с 01 августа до 30 сентября 2019 года (включительно).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно в отделениях Банка.

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.