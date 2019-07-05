Елена Лесина назначена заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначена Лесина Елена Александровна.



Елена Александровна в 1994 году окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности Международные экономические отношения. Свою трудовую деятельность начала в 1992 году в АО «Промышленно-строительный банк». В АО «Россельхозбанк» работает с 2010 г., занимала должности советника заместителя Председателя Правления и Председателя Правления АО «Россельхозбанк». До прихода в Банк занимала руководящие позиции в различных финансовых компаниях и коммерческих банках.



Елена Лесина обладает обширным опытом делового администрирования, применение которого будет содействовать позитивным изменениям в организации работы структурных подразделений банка, содействуя повышению эффективности деятельности РСХБ в целом.