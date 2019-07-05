Сбербанк предложит специальные кредитные продукты для застройщиков с недостаточным собственным капиталом

На XXVIII Международном финансовом конгрессе (МФК-2019) прошла панельная сессия «Новые подходы к финансированию строительства жилья: вызовы и возможности для банковского и строительного секторов». В сессии принял участие заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов.

Модератор дискуссии — заместитель Председателя Банка России Ольга Полякова. На сессии выступили: Евгений Бушмин, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации; Дмитрий Олюнин, первый заместитель Президента — Председателя Правления Банка ВТБ; Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Артем Федорко, Председатель Правления АО «Банк ДОМ.РФ».

Спикеры обсудили первые результаты реформы жилищного строительства, связанной с вступлением в силу изменений в законодательство о долевом строительстве, и возможности для обеспечения непрерывного поступательного развития рынка жилья, а также новые регулятивные подходы и Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС).

Можно ли полагаться на рейтинги застройщиков и строительных компаний? Обеспечен ли баланс интересов всех участников долевого строительства? Завершен ли процесс поиска оптимальных правил для всех участников рынка? Какие перспективы и задачи стоят перед строительным сектором и рынком? Эти и другие вопросы находились в фокусе внимания участников дискуссии.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:

«Предложенные законодательством о долевом строительстве механизмы защитят покупателей жилья от макроэкономических пертурбаций, потому что объект в любом случае будет достроен, даже если не все квартиры в нем будут проданы.

Очевидно, что всему финансовому рынку нужно нарастить экспертизу, чтобы максимально точно определять, насколько ликвиден объект, предложенный застройщиком, и будет ли он продан по той цене, которая заявлена в финансовой модели.

Мы видим, что у застройщиков есть проблемы с собственным капиталом, и поэтому разработали два специальных продукта для таких случаев: проектный бридж, который помогает застройщику приобрести земельный участок, и кредит под будущую прибыль, когда мы уже видим потенциальную прибыль от проекта и готовы финансировать ранние фазы строительства под определенную долю будущей прибыли.

В Сбербанке уже открыто порядка 3000 счетов эскроу, на них привлечено 7 млрд рублей, причем более 100 счетов уже раскрыто, то есть застройщик успешно завершил строительство.

Сбербанк регулярно проводит обучающие конференции и прямые линии для всех заинтересованных сторон, и самое главное, что сейчас у участников рынка есть полная ясность в том, как будут работать механизмы. Мы надеемся, что в конечном итоге это приведет к росту ввода квадратных метров жилья, так что мы больше не будем видеть простаивающие строительные краны на наших улицах».