Участники программы Спасибо от Сбербанка получили возможность экономить на топливе благодаря бонусам СПАСИБО и сервису «Турбо»

Бонусная программа «Спасибо от Сбербанка» и компания «Турбо» запустили совместную акцию. Теперь можно обменивать накопившиеся бонусы СПАСИБО на купоны и покупать топливо со скидкой в приложении «Турбо».

Обменивать бонусы СПАСИБО на скидочные купоны «Турбо» можно до 1 октября 2019 года. В рамках акции предусмотрено 5 видов купонов: скидка 10% при покупке 50 литров топлива АИ-95, АИ-92 или дизельного топлива, а также скидка 11% на 50 литров топлива G DRIVE АИ-95 и G DRIVE АИ-100. Превращать бонусы в скидку можно прямо в мобильном приложении «Турбо».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»: «Списание бонусов на ежедневные нужды участников Бонусной программы Спасибо от Сбербанка, такие как автозаправки – зона повышенного внимания для нас. Мы так же видим движение рынка в сторону предоплаченных объемов топлива и рады быть одними из первых, кто поддерживает этот тренд».

Олег Данилов, сооснователь «Турбо»: «Сотрудничество с программой «Спасибо от Сбербанка» дает возможность экономить на топливе широкому кругу автолюбителей. Теперь со скидкой в обмен на бонусы можно приобретать бензин и дизельное топливо впрок, что позволяет серьезно экономить»,

«Турбо» - сервис покупки топлива по фиксированным ценам. Приобретать бензин и дизтопливо со скидкой можно при помощи мобильного приложения (iOS и Android). Купленный запас доступен автолюбителям на АЗС «Газпромнефть» и «ЕКА» по всей России в любое время. Для того, чтобы заправиться, даже не нужно выходить из машины: требуется просто выбрать в приложении станцию, тип топлива и количество литров, заправка начнется автоматически после того, как пистолет будет вставлен в бак. “Турбо” позволяет купить максимум 300 литров топлива каждого вида. Использовать свой резерв можно в любой момент, лимита по времени хранения нет.