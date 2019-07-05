Технология VisionLabs сохранила лидирующее место в международном исследовании NIST

Компания VisionLabs (входит в экосистему Сбербанка) завоевала первое место в тестировании алгоритмов распознавания лиц Национального института стандартов и технологий США (NIST) уже во второй раз.

Технология VisionLabs, одного из мировых лидеров в области создания систем компьютерного зрения и машинного обучения, заняла первое место в категории Mugshot и вошла в топ-3 категории Visa. Скорость распознавания алгоритма VisionLabs в два раза выше, чем у остальных участников с аналогичными решениями. В рамках конкурса оценивалось более 100 алгоритмов от различных поставщиков. NIST начал новую оценку технологий распознавания лиц в феврале 2017 года. Тестирование FRVT 1:1 соответствует сценарию подтверждения личности человека путем верификации по фотографии. Исследование в том числе призвано помочь Министерству торговли США выявить лучших мировых поставщиков подобных программных решений.

В категории Mugshot (фотопортрет преступника, где освещение и фон вариативны, а качество изображения может быть плохим) распознавание лиц тестируется на базе, содержащей более одного миллиона фотографий людей. Особенностью и сложностью этой базы является то, что в ней присутствуют фотографии одного и того же человека со значительной разницей в возрасте. Алгоритм VisionLabs распознает правильно 99,6% при доле ошибочных срабатываний 0,001%. Это наилучший результат среди всех вендоров. Также в категории Mugshot прошел отдельный тест, в котором стояла задача распознать людей по фотографиям, сделанным с разницей в 14 лет. В этом тесте VisionLabs заняла первое место (99,5% — при доле ошибочных срабатываний 0,001%) c самым устойчивым к возрастным изменениям алгоритмом распознавания лиц.

В категории Visa (студийные фото при хорошем освещении на белом фоне) распознавание происходит по базе в несколько сотен тысяч людей. Главная сложность базы в том, что в ней представлены люди более чем из 100 стран. На этой базе алгоритм VisionLabs правильно распознает 99,5 % при доле ошибочных срабатываний 0,0001%, что является вторым результатом среди всех вендоров.

Александр Ханин, генеральный директор VisionLabs:

«За последний год наша технология несколько раз признавалась лучшей на международных конкурсах среди аналогичных мировых решений. И мы в VisionLabs очень гордимся тем, что наш алгоритм в очередной раз признан наиболее точным и эффективным. Мы стараемся постоянно совершенствовать наши разработки для предоставления самого высокого качества технологий клиентам. С помощью наших решений клиенты в различных сферах бизнеса обеспечивают максимально оперативные и безопасные рабочие процессы, повышая лояльность своих клиентов и качество предоставляемых услуг».

В апреле 2019 года VisionLabs заняла первые места в категориях Mugshot, а также вошла в тройку лидеров в срезе Visa. Алгоритмы VisionLabs показали хороший уровень точности, а также скорость в 2,5 раза быстрее всех основных конкурентов. Ознакомиться с подробными результатами конкурса в апреле можно по ссылке.

В марте 2019 года компания VisionLabs заняла первое место на крупнейшем международном конкурсе ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge от конференции CVPR 2019, главного ежегодного мероприятия по компьютерному зрению. Команда VisionLabs представила на конкурсе технологию Liveness, которая в 1,5 раза превзошла результаты участника, занявшего второе место. Всего в финальном этапе принимало участие 25 команд из разных стран. Подробные результаты конкурса можно посмотреть по ссылке.

Флагманским продуктом компании стала платформа по распознаванию лиц LUNA. В основе LUNA PLATFORM лежит LUNA SDK — алгоритм распознавания лиц, разработанный VisionLabs, который неоднократно занимал ведущие позиции в ряде мировых независимых тестов. Систему используют более 40 банков и национальных кредитных бюро, в России и странах СНГ.