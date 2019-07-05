Эксперты прогнозируют удвоение оплаты покупок по картам через три года

К 2021 году платежи по картам вырастут более чем в 2 раза, а число POS-терминалов, где можно расплатиться безналом — на 58%, прогнозируют эксперты. Это отвечает потребностям покупателей, которые все реже носят с собой наличные, сообщает РБК.

Объем безналичных расчетов по картам в России за три года увеличится более чем в два раза — с 19,6 трлн руб. в 2018 году до 42,1 трлн руб. в 2021 году. Такой прогноз содержится в презентации банка ВТБ (есть у РБК), которая была представлена на заседании рабочей группы при ассоциации банков «Россия», посвященной снижению стоимости эквайринга. Подлинность презентации подтвердили два источника, участвовавших во встрече.

Прогнозы ВТБ относительно роста безналичных платежей близки к действительности, считает глава Национального платежного совета Алма Обаева. «Сейчас темпы роста объемов безналичных платежей составляют около 20% в год, поэтому вполне вероятно, что через три года они увеличатся примерно в 2,1 раза», — объяснила эксперт. Тенденцию к росту безналичных расчетов подтверждают в Альфа-банке, Газпромбанке и банке «Русский стандарт».

Одна из причин роста — наращивание банками парка POS-терминалов, то есть предоставление все более широкому кругу торговых точек возможности принимать карты к оплате. По прогнозам ВТБ, за три года число терминалов вырастет на 58%, с 2,6 млн в 2018 году до 4,1 млн в 2021 году. Банк ждет и увеличения на 31% безналичного оборота в расчете на один терминал в год: если в 2018 году этот показатель составлял 7,6 млн руб., а в 2019 году ожидается на уровне 8,4 млн руб., то в 2021 году вырастет до 9,9 млн руб.

Одновременно, по прогнозам ВТБ, стоимость эквайринга вырастет. Средний размер межбанковской комиссии (платится в пользу банка — эмитента карты и является основной частью тарифа) и комиссии в адрес платежных систем, взимаемых с магазинов за расчеты картами, за три года увеличится на 0,24 п.п., до 2,9%, против 1,85% в 2018 году и 1,98% в 2019 году, оценили эксперты банка.



По данным ЦБ, в 2018 году объем безналичной оплаты товаров и услуг в России увеличился в 1,3 раза, до 21 трлн руб., то есть уже более половины всех платежей (56%) осуществлялось безналичным способом. К концу 2019 года их доля может вырасти еще на 10 п.п., прогнозирует Банк России. Растут и безналичные переводы с карты на карту — в прошлом году впервые в истории их объем превысил объем операций по снятию наличных. Россияне перевели другу другу 27,4 трлн руб. (рост в 1,4 раза).

Почему растут платежи картами

Очевидным катализатором развития безналичных платежей является закон «О применении контрольно-кассовой техники» (ККТ), призванный повысить налоговую прозрачность мелкой розничной торговли, говорит руководитель дирекции развития эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. С 1 февраля 2017 года контрольно-кассовая техника в магазинах должна отправлять чеки в электронном виде через оператора фискальных данных в ФНС.



«В результате из торговли уходит серый нал, который замещается платежами по банковским картам, этот процесс сопровождается ростом среднего чека и оборотов у торговых предприятий», — объясняет Хренов. Обязательное подключение компаний из сегмента малого и среднего бизнеса к ККТ в прошлом году стало заметным вкладом в рост эквайринга, согласна директор департамента эквайринга «Русского стандарта» Инна Емельянова.

На удвоение безналичных расчетов в ближайшие три года повлияют увеличение доли премиальных карт и улучшенные условия по программам лояльности, указывает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Свой вклад в рост платежей в денежном выражении внесет и инфляция, добавляет директор по продуктам ИТ-компании АТОЛ Платон Песецкий, а также склонность потребителей платить именно с помощью безналичных средств. «Расширяется сегмент людей, которые носят меньше наличных и больше платят разными форматами безналичных платежей», — указывает он.