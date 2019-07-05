МЧС: Есть угроза подтопления 6 населенных пунктов в Шелеховском и Иркутском районе

Информация об угрозе подтопления 6 населенных пунктов в Шелеховском и Иркутском районе поступила в Центр управления в кризисных ситуациях накануне. В городе Иркутске в зону возможного подтопления могут попасть 42 дома. В двух районах и областном центре введен режим «Повышенная готовность», сообщает 5 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области.

В часовую готовность на территории города Иркутска, Иркутского и Шелеховского районов переведены подразделения аэромобильной группировки Главного управления МЧС России, шелеховского и иркутского пожарно-спасательных гарнизонов, Байкальского поисково-спасательного отряда, государственной инспекции по маломерным судам, аварийно-спасательных формирований города Иркутска и Шелехова, а также пожарно-спасательная служба Иркутской области.

В областном центре, вдоль берега Иркута в поселке Горького, наиболее подверженного выходу воды из русла реки, произведено укрепление защитного сооружения, песчанно-гравийной насыпи, путем установки 600 метров наливной противопаводковой дамбы. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон совместно с аварийно-спасательной службой города установили пожарно-насосную станцию и произвели заливку и установку 24 секций дополнительного защитного сооружения.

С 14.00 4 июля Иркутская ГЭС снизила сбросы воды в Ангару до прохождения паводка на реке Иркут.

В населенных пунктах, Баклаши, Шаманка, Моты, Веденщина Шелеховского района, Смоленщина и Максимовщина Иркутского района, попадающих в зону возможного подтопления, осуществляется оповещение населения. Информирование проводится через средства массовой информации, социальные сети, мобильные мессенджеры, путем подворового обхода. В готовности находятся 17 пунктов временного размещения в Шелеховском районе и 10 - в Иркутском, их координаты доведены до местных жителей.