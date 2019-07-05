В ИГУ подано более 8500 заявлений — на 10% больше чем в прошлом году

На этой неделе приемная комиссия Иркутского государственного университета переживает первый большой поток абитуриентов. Так, только за вчерашний день на направления обучения госуниверситета подано 1778 заявлений, а это почти на 10 процентов больше чем за аналогичный период прошлого года.

Всего на вечер 4 июля электронная система приемной комиссии ИГУ зарегистрировала 8501 заявление, которые подали 2995 абитуриентов (в 2018 году — 6322 заявления от 2572 абитуриентов). При этом максимальное количество поступающих зарегистрировано также именно вчера, 4 июля — в этот день единый пункт приема и отборочные комиссии ИГУ посетило 599 человек.

Напомним, по закону один абитуриент в рамках одного вуза может подать заявления на три направления обучения. Судя по статистике, большинство поступающих воспользовались своим правом.

— Традиционно популярностью пользуется Юридический институт, на реализуемое в нем направление подготовки «Юриспруденция» подано 224 заявления. Также можно отметить направление «Управление персоналом» на факультете сервиса и рекламы — 160 заявлений, и направление «Прикладная информатика», обучение по которому ведет Институт математики, экономики и информатики, — отметил ответственный секретарь приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

Наряду с абитуриентами Иркутской области зарегистрированы заявления от поступающих из Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев, Тувы и Якутии.