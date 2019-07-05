Пострадавшие от паводков получили материальную помощь в размере 165 млн рублей

16507 пострадавших в результате паводка получили единовременную материальную помощь. Данные на утро 5 июля сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. Общая сумма произведённых выплат составляет 165 млн рублей. Всего же в списках на получение единовременной материальной помощи на данный момент находится 21761 человек, пострадавших в результате наводнения. Этот список сегодня будет полностью отработан. В течение дня деньги получат 5254 человека.

Сегодня пострадавшим от паводка начнут выплачивать компенсации по утрате имущества первой необходимости, в состав которого входят холодильник, плита, мебель. При частичной утрате сумма компенсации составляет 50 тысяч рублей, при полной - 100 тысяч рублей. Размер выплаты определяют члены оценочных комиссий, которые совершают подомовой обход затопленных населённых пунктов. Всего работает 76 оценочных комиссий, в них входит 389 человек. Это специалисты разных ведомств, в том числе регионального министерства строительства, служб государственного жилищного и строительного надзоров Иркутской области, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Фонда капитального ремонта, министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства сельского хозяйства.

По данным на вечер 4 июля оценочные комиссии обследовали 1894 дома. Подготовлены документы для проведения выплат. Средства будут выплачены безналичным способом, их переведут на счета пострадавших в кредитных организациях. Работу оценочных комиссий координирует министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Также вчера были начаты выплаты семьям людей, погибших в результате наводнения. Средства переведены четырем семьям, три из них проживают в Нижнеудинском районе, одна – в Тулуне.