Подтвердить права на наследство с 5 июля станет проще

5 июля 2019 года вступает в силу приказ Минэкономразвития, который упрощает порядок нотариального ведения наследственных дел. Согласно приказу, нотариусы получают возможность напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя. Расширение перечня предоставляемых нотариусу сведений из госреестра Кадастровой палатой позволит упросить процесс оформления наследства для граждан.

При открытии наследственного дела для удостоверения прав на недвижимое имущество требуется представить нотариусу документы, на основании которых зарегистрировано вещное право. Теперь нотариус по запросу может получить сведения о документах, на основании которых зарегистрировано право наследодателя. Ранее такие сведения предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Нотариус не имел возможности запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоятельно.

Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 № 144 наделил нотариуса правом заверять и направлять в Федеральную кадастровую палату запрос о получении сведений из ЕГРН о документах-основаниях осуществления государственной регистрации вещного права.

«Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников. Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав», - сказала замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.