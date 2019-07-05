Иркутская электросетевая компания на 5 июля восстановила энергоснабжение в 25 населенных пунктах в зоне затопления

Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) с начала восстановительных работ (28 июня) в пострадавших от паводка районах Иркутской области восстановили энергоснабжение 5477 человек в 25 населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления. Об этом сообщает пресс-служба компании 5 июля.

За прошедшие сутки энергетики Иркутской электросетевой компании ввели в работу три линии: ВЛ-35 Азейская-Центральная В, ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово и ВЛ-10 кВ Н. Чунка-Бунбуй – в Тулунском, Чунском и Нижнеудинском районах. За это время было восстановлено энергоснабжение 526 человек, пострадавших от паводков в Иркутской области. В восстановительных работах задействованы 8 бригад, 28 человек, 6 единиц спецтехники, в резерве три дополнительные бригады, 12 человек, четыре единицы спецтехники.

С 28 июня в зоне ответственности ИЭСК подключены к электросетям 5477 человек в 25 населенных пунктах: Тулунский район (пос. Инокентьевский, Красноозерский, дер. Нижний Манут, дер. Евдокимово, дер. Казакова, дер. Паберега, пос. Октябрьский-2); Чунский район (дер.Мухино, с. Баянда, с. Баер, пос. Бунбуй, дер. Паренда, дер.Тахтамай, пос. Новочунка, пос. Приудинск, с. Балтурино, дер. Новобалтурина); Нижнеудинский район (с. Черемшанка, дер. Зенцова, с. Широково, пос. Вознесенский, дер. Заречье).

Без энергоснабжения в зоне ответственности ИЭСК остаются 756 человек, 8 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тулунском и Чунском районах.

Специалисты Иркутской электросетевой компании приступают к сложным технологическим работам в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от водной стихии. Энергетики работают в тех местах, куда удается добраться, несмотря на поврежденные и затопленные пути. В первую очередь, к проблемным местам необходимо доставить технологическое оборудование для восстановления энергосистем.

Проводятся осмотры поврежденных линий, ведутся работы по укреплению опор, подготовке территории для специфических работ. В некоторых местах в целях безопасности необходимо дождаться, когда полностью сойдет вода. Параллельно энергетики также подсчитывают ущерб, нанесенный стихией энергетическому комплексу в зонах паводка.