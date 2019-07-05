Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 6-7 июля

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях, сообщает 5 июля пресс-служба МЧС по Иркутской области. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за прошедшие сутки отмечалось прохождение дождевого паводка на реке Иркут высотой 190 – 310 сантиметров, на реке Китой - повышение уровня воды на 25 – 70 сантиметров. Понижение уровня воды наблюдалось на реке Ие в районе города Тулуна на 50 – 60 сантиметров, на остальных реках области – на 5 – 20 см.

6-7 июля на реках Иркут, Китой, Ока ожидается колебание уровня воды в пределах 5 – 20 сантиметров. На остальных реках области продолжится понижение уровней воды. При прохождении ливневых дождей в верховьях и на малых реках западных, центральных и южных районов возможно повышение уровня воды на 50 – 100 сантиметров.

6 июля местами в западных районах ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного ветра до 15 м/с.

На гидрологических постах водных объектов Иркутской области ведется непрерывный мониторинг уровней воды.