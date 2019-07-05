"Дамба в Тулуне была рассчитана на другие параметры". Власти опровергли обвинения в том, что она была построена с нарушениями

Специальная комиссия 4 июля обследовала защитную дамбу на реке Ия в Тулуне после наводнения, вызванного сильнейшим дождевым паводком. В состав комиссии вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Енисейского бассейнового водного управления, представитель проектной организации, гидролог из ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- При обследовании дамбы выявлено, что во время наводнения ее прорывов не было, сооружение однозначно выдержало, устояло. Если бы вода разрушила защитную дамбу, последствия были бы еще более значительными. Вода шла с колоссальным напором и скоростью, есть промоины. Затопление Тулуна связано не с тем, что при капитальном ремонте дамбы якобы были допущены нарушения. Расчет был на другие проектные параметры. Этот паводок превысил данные отметки, и волна переходила через гребень дамбы, вода переливалась. Кроме обследования, мы запросили у мэра информацию о содержании и эксплуатации дамбы, - озвучила предварительные итоги работы комиссии заместитель министра природных ресурсов и экологии Наталья Нураева.

Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после сильных подтоплений города в 1983 и 1984 годах. Капитальный ремонт сооружения производился с 2007 по 2009 годы. Проектная документация разработана ООО «Иркутская гидрпартия», имеется положительное заключение Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю. Заказчиком объекта являлась администрация Тулуна. Общий объем финансирования из федерального, областного и местного бюджетов составил около 51,5 млн рублей.

Как сообщили в службе государственного строительного надзора Иркутской области, дамба была спроектирована из расчетов на максимальные значения паводков, когда-либо зафиксированные на этой территории. Однако при дождевых паводках в июне-июле 2019 года этот показатель превысил все расчетные параметры дамбы, произошел перелив воды через защитное сооружение.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Наталья Нураева отметила, что после окончательного обследования защитной дамбы и изучения документации будет приято решение о ремонте или реконструкции этого гидротехнического сооружения с уточнением его параметров.