Поставкой питьевой воды в Тулун займутся ООО «Балтбир» и ООО «БратскАква»

Правительством Иркутской области организована работа по обеспечению населения пострадавших от паводка территорий питьевой водой. Помимо гуманитарной помощи, по заявкам муниципалитетов доставляется бутилированная питьевая вода для пострадавшего населения города Тулуна, Тулунского и Нижнеудинского районов. Об этом сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
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Достигнута договоренность на поставку воды в требуемых объемах с ООО «Балтбир» и ООО «БратскАква». В Тулун из Братска и Иркутска поставлено 90,5 тыс. литров питьевой воды. Сегодня дополнительно отправлено 20 тыс. литров, и еще 40 тыс. литров будет доставлено в Тулун в выходные дни. В Нижнеудинск по заявленной потребности поставлено 38 тыс. литров питьевой воды.
Раздача воды населению осуществляется представителями администраций пострадавших районов бесплатно.
По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко в пострадавших от наводнения территориях региона областным Правительством совместно с уполномоченными контролирующими органами проводится контроль за ценовой ситуацией на продовольственные товары, в том числе на питьевую воду. В настоящее время фактов завышения цен не зафиксировано, сообщает ппресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.