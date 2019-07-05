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Росавтодор начал оценку ущерба дорогам Иркутской области в результате наводнения

5 июля 2019

Первое совещание по оценке ущерба дорогам Иркутской области прошло сегодня, 5 июля 2019 года, в областном центре, в здании ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Рабочую группу возглавил заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Александр Яхнюк, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Совместно со специалистами Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области представителям Росавтодора необходимо оценить ущерб и выполнить работы по ликвидации последствий паводка.

В пострадавшие от наводнения районы сегодня отправились эксперты рабочей группы. После того, как они произведут полную оценку ущерба, дорожные службы смогут приступить к капитальным работам на участках автодорог и искусственных сооружениях, оказавшихся в зоне подтопления.

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Напомним, что в результате наводнения в Иркутской области пострадал участок км 1490 – км 1496 федеральные трассы Р-255 «Сибирь» в Тулуне, а также межмуниципальные дороги восьми территорий Иркутской области – наибольший ущерб нанесен инфраструктуре Тайшетского, Чунского, Нижнеудинского и Тулунского районов.


/ СИА /
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