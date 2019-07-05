Капремонт многоквартирных домов в Тулуне и Нижнеудинске начнется в ближайшее время

92 многоквартирных дома попало в зону затопления: в Тулуне – 28, В Нижнеудинске – 64 дома. Специалисты регионального фонда капитального ремонта завершают обследование домов, по результатам которого будут заключены договоры подряда на капремонт данных домов у единственного поставщика, что предусмотрено законодательством.

Этот вопрос сегодня обсудили на совещании под руководством заместителя губернатора – руководителя аппарата Дмитрия Чернышова с участием заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгения Ветрова.

- Данная схема предусматривает более короткие сроки на каждом из этапов, подготовка к проведению капитального ремонта дома занимает максимум 18 рабочих дней, без режима ЧС эта процедура занимает более полугода, - рассказал Евгений Ветров.

Работы в этом случае осуществляются без предварительного внесения дома в краткосрочный план и региональную программу на соответствующих год.

- Такая процедура впервые была проведена в Иркутской области в 2017 году, при капитальном ремонте дома, пострадавшего от пожаров, в г. Саянске. Тогда оперативно удалось отремонтировать дом, и эту успешную схему необходимо использовать и при ремонте многоквартирных домов в Тулуне и Нижнеудинске, - отметил Дмитрий Чернышов.

Сроки выполнения самого ремонта будут зависеть от видов работ, объемов и сезонности, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.