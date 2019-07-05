Новости

ВСЖД приняла из Монголии первую партию гуманитарной помощи для пострадавших от паводка

5 июля 2019

На ст. Иркутск-Пассажирский Восточно-Сибирской магистрали сегодня прибыл первый вагон с гуманитарной помощью, которую правительство Монголии направило жителям пострадавших от паводков районов  Иркутской области.

В почтово-багажном вагоне из Улан-Батора доставлены вещи первой необходимости, постельное белье, спальные принадлежности и продовольствие. На грузовом дворе ст. Иркутск-Пассажирский состоялась передача груза и документов на него представителям ГУ МЧС по Иркутской области.

Читайте также:

В садоводствах Иркутска наклеили листовки об угрозе подтопления
5 июля 2019
Все под контролем. В Иркутске все муниципальные и коммунальные службы находятся в режиме полной готовности
5 июля 2019

После сортировки помощь адресно будет поступать в территории, пострадавшие от паводка, автомобильным транспортом. Общий вес партии почти 10 тонн. Завтра ожидается поступление еще одного вагона с грузом массой 4,6 тонны.

Начальник АО «Улан-Баторская железная дорога» Дамдинсурэн Жигжиднямаа подчеркнул, что сбором вещей и продовольствия занимались все жители степной страны. Между тем, помимо гуманитарной помощи, железнодорожники Монголии предложили своими силами восстановить 5 домов сотрудников ВСЖД, пострадавших от паводка. Кроме того, детские оздоровительные лагеря готовы принять 150 детей из затопленных районов в составе международных смен. Для доставки детей монгольская сторона готова отправить пассажирские вагоны.

Совместно с оперативным штабом Иркутской области Восточно-Сибирская железная дорога продолжает доставку гуманитарной помощи из Иркутска в пострадавшие районы. Для перевозки задействованы грузовые, почтово-багажные и служебно-технические вагоны.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (162)


Реклама на сайте

Ипотека: тренды изменились
Эльвира Набиуллина допускает снижение ключевой ставки в июле даже на два шага
Эксперты: Доля новостроек в выдаче ипотеки будет падать, а рефинансирования – расти
«Интерес к ипотеке сохраняется, но ажиотаж спал». Банкиры рассказали, что ждать от рынка до конца 2019 года
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании