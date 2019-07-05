ВСЖД приняла из Монголии первую партию гуманитарной помощи для пострадавших от паводка

На ст. Иркутск-Пассажирский Восточно-Сибирской магистрали сегодня прибыл первый вагон с гуманитарной помощью, которую правительство Монголии направило жителям пострадавших от паводков районов Иркутской области.

В почтово-багажном вагоне из Улан-Батора доставлены вещи первой необходимости, постельное белье, спальные принадлежности и продовольствие. На грузовом дворе ст. Иркутск-Пассажирский состоялась передача груза и документов на него представителям ГУ МЧС по Иркутской области.

После сортировки помощь адресно будет поступать в территории, пострадавшие от паводка, автомобильным транспортом. Общий вес партии почти 10 тонн. Завтра ожидается поступление еще одного вагона с грузом массой 4,6 тонны.

Начальник АО «Улан-Баторская железная дорога» Дамдинсурэн Жигжиднямаа подчеркнул, что сбором вещей и продовольствия занимались все жители степной страны. Между тем, помимо гуманитарной помощи, железнодорожники Монголии предложили своими силами восстановить 5 домов сотрудников ВСЖД, пострадавших от паводка. Кроме того, детские оздоровительные лагеря готовы принять 150 детей из затопленных районов в составе международных смен. Для доставки детей монгольская сторона готова отправить пассажирские вагоны.

Совместно с оперативным штабом Иркутской области Восточно-Сибирская железная дорога продолжает доставку гуманитарной помощи из Иркутска в пострадавшие районы. Для перевозки задействованы грузовые, почтово-багажные и служебно-технические вагоны.