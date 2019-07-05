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Сергей Левченко: В условиях ЧС людям нужна древесина для строительства жилья, принятие поправок в соответствующий закон сегодня жизненно необходимо

5 июля 2019

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к председателю Законодательного собрания региона Сергею Соколу с просьбой вернуться к рассмотрению проекта закона, предусматривающего поправки в существующий документ и касающегося предоставления гражданам дополнительной меры социальной поддержки в натуральной форме в виде лесоматериалов для собственных нужд для возведения строений.

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«В результате наводнения затоплены населенные пункты. Сильно пострадали от наводнения город Тулун и город Нижнеудинск. Многие люди лишились в результате стихии своих домов. Для оказания помощи людям, утратившим свои жилые дома, представляется необходимым в кратчайшие сроки вернуться к рассмотрению проекта закона», - говорится в обращении главы региона.

Напомним, соответствующий проект закона был внесен главой региона на рассмотрение депутатов на майской сессии Законодательного собрания и был снят с обсуждения: решением парламентариев документ направлен в комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС для продолжения дальнейшей работы над ним. Поправки по инициативе главы региона вносились для упрощения процедуры получения лесоматериалов.

Сейчас для принятия документа необходим созыв внеочередной сессии Законодательного собрания, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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