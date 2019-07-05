Разрабатывается госпрограмма по развитию моногородов

Минэкономразвития России совместно с Фондом развития моногородов, федеральными и региональными органами власти приступили к разработке государственной программы «Развитие моногородов» на 2019–2024 год. Прежде поддержка моногородов осуществлялась в рамках приоритетной программы их развития. Об этом сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области.

Госпрограмма будет нацелена на экономику моногородов, чтобы снять зависимость от градообразующих предприятий.

- Разрабатывается первая государственная программа, направленная на поддержку моногородов. В рамках нее запланированы новые механизмы государственной поддержки, в том числе в рамках национальных проектов, мероприятия по совершенствованию правового регулирования, инструментов Фонда развития моногородов, а также нефинансовых мер поддержки территорий. Это поможет диверсифировать экономику территорий, создать новые рабочие места, привлечь инвестиций, - уточнил заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев.

Таким образом, если раньше финансирование мероприятий федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» необходимо было предусмотреть в рамках нескольких госпрограмм РФ, то в новой госпрограмме РФ будут сразу определены источники финансирования запланированных мероприятий.

Пока в рамках государственных программ Иркутской области в этом году моногородам региона планируется выделить порядка двух млрд. рублей. Наибольший объем средств предусмотрен на выполнение мероприятий национальных (региональных) проектов. Это ремонт автомобильных дорог, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и другие, а также 63 мероприятия проекта «Народные инициативы».

В 2018 году в моногородах был проведен капитальный ремонт 12 образовательных учреждений, двух спортивных объектов, двух учреждений культуры, выполнено благоустройство более 70 дворовых территорий и общественных пространств и трех парков. По проекту «Народные инициативы» было выполнено 66 мероприятий: проведен ремонт автомобильных дорог, пешеходных дорожек, организовано уличное освещение территорий, отремонтированы детские игровые площадки, благоустроены территории.

По результатам конкурса 25 субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов получили субсидии на развитие бизнеса, из них 20 – на социальное предпринимательство и пять предпринимателей - на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей. За счет предоставленных субсидий получателями поддержки было создано 62 рабочих места. Так по всем моногородам создано более 2,5 тыс. новых постоянных и временных рабочих мест. Инструментами финансирования данных мероприятий являются государственные программы Иркутской области, институты развития бизнеса и средства хозяйствующих субъектов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.