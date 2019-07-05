«Впечатления не простые». Виталий Мутко посетил пострадавшие от паводка районы Иркутской области

Главная задача сейчас – восстановить системы жизнеобеспечения в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель Правительственной комиссии по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Иркутской области Виталий Мутко, который с рабочим визитом находится в Иркутской области.

Сегодня Виталий Мутко и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетили пострадавшие от паводка объекты Чунского и Нижнеудинского районов, а также пообщались с жителями. Задача – оценить ущерб, нанесённый стихией жилым домам, объектам инфраструктуры и социальной сферы. Из-за наводнения в шести районах Иркутской области пострадало 103 населённых пункта, 10 тысяч жилых домов, в которых проживает 32 тысячи человек. Предварительная сумма ущерба составляет 29 млрд рублей. Наводнению присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера.

- Впечатления не простые. Хочу выразить соболезнования людям, семьям, близким погибших и поддержать тех, кто лишился крова, имущества или находится в неопределённом положении, когда дома ещё затоплены. Стихия – это крайне сложная вещь, сложно её прогнозировать. Наша задача – поддержать людей, выплатить полагающуюся им социальную помощь, определить судьбу каждого домостроения, запустить работы по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры – эта работа должна двигаться ускоренными темпами, - сказал Виталий Мутко.

Из федерального и регионального бюджетов на проведение выплат пострадавшим выделено 980 млн рублей. Выплата единовременной материальной помощи практически завершена, пострадавшие получают компенсации по утрате имущества первой необходимости и по гибели родственников в результате чрезвычайной ситуации. Комиссии оценивают состояние жилых домов и принимают решение, можно ли их восстановить. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время. По предварительным данным, полностью разрушены более 3,5 тысяч домов. Их владельцам будут предложены несколько вариантов получения нового жилья.

В шести пострадавших районах Иркутской области необходимо восстановить водоснабжение и работу коммунальных систем, дороги и мосты. Из-за наводнения пострадало около 80 социальных объектов – детские сады, школы, больницы, поликлиники, учреждения спорта, культуры, и многие другие. Виталий Мутко рассказал, что по каждому объекту будет разработан конкретный план действий.

- Мы должны скоординировать работу федеральных, региональных, муниципальных органов власти, всех задействованных служб, армии, Росгвардии в восстановлении пострадавших районов. Где нужно административное подкрепление, оно будет сделано, потому что есть возможность и в области это сделать, в России специалистов достаточно. Для координации работы мы создали специальную рабочую группу, которую возглавляет замминистра строительства РФ. По каждому объекту мы должны определить срок: когда, что, за какие ресурсы восстановить, - отметил Виталий Мутко.

Самая главная задача сейчас, отметил Виталий Мутко, ликвидировать нанесённый ущерб, помочь людям вернуться к обычной жизни. Затем будет проведён анализ произошедшего.

- Мы разговаривали с пострадавшими. Они хотят остаться в этих местах, многие здесь родились, они хотят, чтобы у них появился свой домик. Наша задача – построить дома для них только в тех местах, которые не имеют угрозы для подтопления. Муниципальные и региональные власти должны изменить градостроительные планы, создав в них места, где нельзя строить, которые находятся в зонах подтопления, - отметил Виталий Мутко.

Программа визита Виталия Мутко рассчитана на два дня. За это время он побывает во всех пострадавших районах и проведет оперативное совещание по обстановке, которая складывается в населенных пунктах Иркутской области, оказавшихся в зоне затопления, сообщает ресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.