Все под контролем. В Иркутске все муниципальные и коммунальные службы находятся в режиме полной готовности

6 и 7 июля в верховьях Иркута ожидаются ливневые дожди. В Иркутске все муниципальные и коммунальные службы находятся в режиме полной готовности. Об этом говорили на выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутска в поселке Горького. Провел заседание мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Как доложил главе города директор МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Андрей Медведев, с 08.00 утра вода в Иркуте находится на отметке 244 см при критическом уровне 320 см. С этого времени уровень воды практически не изменился: колебания идут в пределах 10 см. В верховьях рек наблюдается понижение уровня воды.

– На территории Иркутска введен режим повышенной готовности. Здесь, в поселке Горького развернут подвижной пункт. Специалисты нашего МКУ «Безопасный город» постоянно мониторят уровень воды в Иркуте, – отметил Дмитрий Бердников. – Работы между всеми службами ведутся четко и скоординировано. Держим ситуацию под контролем. Население предупреждено.

За прошлую ночь силами специалистов МУПов «Иркутскавтодор» и «Водоканал» в поселке Горького выполнены работы по возведению дамб. От воды защищены улицы Олонская и Пляжная. Одна из дамб длиной 400 метров состоит из 2 тысяч мешков. Вторая – также длиною 400 метров выполнена из мешков с песком и отсева. «Водоканал» совместно с сотрудниками МЧС России по Иркутской области установили водоналивную дамбу длиной 600 метров.

– Существующую дамбу увеличили за счет водоналивной дамбы. Кроме того, «Иркутскавтодор» провел ее укрепление с использованием 159 тонн песчано-гравийной смеси из резервного запаса , – рассказал директор МУП «Водоканал» Сергей Пыхтин.

По прогнозам Иркутского УГСМ, 6 и 7 июля в верховьях Иркута ожидаются ливневые дожди. В Иркутске все муниципальные и коммунальные службы находятся в режиме полной готовности. В случае подъема воды в Иркуте начнется эвакуация жителей. Пункты временного размещения – школы, лицеи, курорт «Ангара» – готовы принять людей. МУП «Комбинат питания» обеспечит там горячее питание, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.