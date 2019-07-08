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Принято решение, что гуманитарная помощь в Тулуне будет поступать на централизованный пункт

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Принято решение, что гуманитарная помощь, поступающая в Тулун для пострадавших от наводнения, будет собираться в одном централизованном пункте – на улице Элеваторной, 13. Ранее там был организован региональный склад для хранения продовольственных товаров на базе Тулунского хлебоприемного предприятия. Поступившие туда вещи и продукты будут передаваться в пункты выдачи гуманитарной помощи. Эту информацию сообщила председатель комитета социальной политики администрации Тулуна Елена Абрамова.

 

- Ранее гуманитарная помощь шла в разные места. Поступление было неравномерным, тем более сообщение между правым и левым берегами города было нарушено. Теперь распределение будет централизованным. Из пунктов, за которые отвечает администрация, гуманитарная помощь выдается адресно: люди приходят с паспортом, где указана прописка, мы им выдаем продукты. Вещи в наших пунктах рассортированы и находятся в свободном доступе. Сейчас по-прежнему не хватает матрасов, постельных принадлежностей и белья, - рассказала Елена Абрамова.

Кроме того, она добавила, что из-за закрытия пунктов временного размещения частично изменились адреса выдачи гуманитарной помощи. Население об этом информируется.


/ СИА /
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