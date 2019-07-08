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В Нижнеудинском районе началась дезинфекционная обработка улиц после наводнения

8 июля 2019

В Нижнеудинском районе началась дезинфекционная обработка улиц, коммунальной и социальной инфраструктуры после подтопления, вызванного паводком. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный государственный санитарный врач региона Алексей Пережогин на вечернем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

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- Поселок Шумский уже практически обработан – 15 частных колодцев, две школы, один ФАП и один Дом культуры. Завтра в Нижнеудинске военные будут обрабатывать центральные улицы и 67 придомовых территорий. В Тулунском районе прошу активизироваться глав администраций. Нам нужны заявки, какие объекты уже готовы к обработке, какие территории очищены и могут быть дезинфицированы, - сказал Алексей Пережогин.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора добавил, что в районах затопления вспышек инфекционных заболеваний нет.


/ СИА /
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